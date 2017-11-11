 
TOP 10

1 Экс-владельца Черкизовского рынка обвинили в организации двух убийств

2 СМИ узнали, о чем Путин и Трамп говорили «на ногах» во второй день саммита АТЭС

3 СМИ оценили наследство Михаила Задорнова

4 Случайно сброшенный с самолета топливный бак боевики выдали за подрыв автоколонны РФ в Сирии

5 Валуев пригрозил Собчак судом

6 В Германии медбрат убил 106 человек в рамках "личного эксперимента"

7 Встреча Путина с Трампом во Вьетнаме внезапно сорвалась

8 Последнее интервью умершей дочери Гурченко появилось в Сети

9 В Москве задержан заклятый враг Япончика, Шакро Молодого и Деда Хасана

10 Трамп и Путин пожали друг другу руки на саммите АТЭС

Новости наших партнеров

Валуев пригрозил Собчак судом

Опубликовано 11.11.17 11:46 Валуев пригрозил Собчак судом

Депутат Госдумы Николай Валуев считает, что на Собчак могут подать в суд после её слов о Мутко.

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал призыв Ксении Собчак отправить в отставку вице-премьера Виталия Мутко и других российских спортивных функционеров, виновных по ее мнению в допинговом скандале.

«Она имеет на подобные требования ровно такое же право, как если бы вы, прочитав любую газету, начали бы кого-то в чем-то прилюдно обвинять. Вот истинная цена этим обвинениям и требованиям», — цитирует Валуев "Федеральное агентство новостей".

Валуев назвал заявления Собчак несостоятельными, отметив, что ужшкммт на подобные слова телеведущей не стоит реагировать.

«Дело может дойти до суда — знаете, на неё можно, в конце концов, и в суд подать о защите чести и достоинства», — добавил Валуев.

Напомним, накануне Ксения Собчак призвала Мутко уйти в отставку после допинговых скандалов с участием российских спортсменов. Телеведущая обвинила его и других спортивных функционеров в «мухлеже с мочой».

«Российские спортсмены имеют право гордиться своими победами и сотни раз проверялись на допинг. За махинации с запрещёнными препаратами ответственны функционеры, и единственное хорошее дело, которое они могут сделать для страны сегодня, — отойти от управления российским спортом», — заявила Собчак в обращении, опубликованном на ее предвыборном сайте.
Другие материалы по этой теме

Собчак назвали идиоткой и запихнули с багажник Gelandewagen

Соловьев рассказал о трибунале для Собчак, выступившей в поддержку санкций против РФ

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга