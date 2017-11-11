Валуев пригрозил Собчак судом

Депутат Госдумы Николай Валуев считает, что на Собчак могут подать в суд после её слов о Мутко.

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал призыв Ксении Собчак отправить в отставку вице-премьера Виталия Мутко и других российских спортивных функционеров, виновных по ее мнению в допинговом скандале.

«Она имеет на подобные требования ровно такое же право, как если бы вы, прочитав любую газету, начали бы кого-то в чем-то прилюдно обвинять. Вот истинная цена этим обвинениям и требованиям», — цитирует Валуев "Федеральное агентство новостей".

Валуев назвал заявления Собчак несостоятельными, отметив, что ужшкммт на подобные слова телеведущей не стоит реагировать.

«Дело может дойти до суда — знаете, на неё можно, в конце концов, и в суд подать о защите чести и достоинства», — добавил Валуев.

Напомним, накануне Ксения Собчак призвала Мутко уйти в отставку после допинговых скандалов с участием российских спортсменов. Телеведущая обвинила его и других спортивных функционеров в «мухлеже с мочой».

«Российские спортсмены имеют право гордиться своими победами и сотни раз проверялись на допинг. За махинации с запрещёнными препаратами ответственны функционеры, и единственное хорошее дело, которое они могут сделать для страны сегодня, — отойти от управления российским спортом», — заявила Собчак в обращении, опубликованном на ее предвыборном сайте.