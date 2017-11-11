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Случайно сброшенный с самолета топливный бак боевики выдали за подрыв автоколонны РФ в Сирии

Опубликовано 11.11.17 11:16 Случайно сброшенный с самолета топливный бак боевики выдали за подрыв автоколонны РФ в Сирии

В Минобороны опровергли данные об атаке смертника "Аль-Каиды" на российский конвой в провинции Латакия в Сирии.

Нападение на автоколонну российских военных в провинции Латакия в Сирии, о котором передавали некоторые СМИ со ссылкой на заявления боевиков, не совершалось. Об этом заявил представитель российской авиабазы Хмеймим.

По его словам, база в настоящее время функционирует в обычном режиме.

«Никаких «нападений» на российских военнослужащих или транспортных автоколонн в провинции Латакия не было. Авиабаза Хмеймим функционирует в обычном режиме», — цитирует РИА Новости представителя авиабазы.

Ранее члены террористической ужшкммт группировки «Хайрат тахрир аш-Шам» (организация, созданная на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусра») заявили о подрыве колонны с российскими военнослужащими в районе базы Хмеймим. По информации боевиков в колонну российских военных якобы врезался "заполненный взрывчаткой автомобиль". На одной из фотографий, распространенных террористами, виден момент взрыва. Что именно взорвано, не видно за деревьями.

Между тем, по данным военных сирийской армии, атаки боевиков не было, взорвался подвесной топливный бак, случайно сброшенный одним из российских самолетов, возвращавшихся на авиабазу, сообщают "Известия". В результате взрыва никто не пострадал.
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