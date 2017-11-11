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Стало известно, что оставил в наследство Михаил Задорнов

Опубликовано 11.11.17 10:31 Стало известно, что оставил в наследство Михаил Задорнов

Также СМИ обнародовали подробности завещания покойного юмориста.

СМИ выяснили подробности последней воли сатирика Михаила Задорнова, скончавшегося  от рака в пятницу, 10 ноября. Как пишет телеграм-канал Mash, одним из волеизъявлений юмориста стала просьба материально поддержать русскоязычную библиотеку в столице Латвии – Риге, которая носит имя его отца – известного писателя Николая Задорнова.

Сатирик также завещал похоронить его рядом с отцом на кладбище в Латвии, а тело после кончины перевозить исключительно наземным транспортом.

Кроме того, журналисты ужшкммт оценили состояние Михаила Задорнова,  которое исчисляется несколькими десятками миллионов рублей. Задорнов был одним из самых высокоплачиваемых артистов своего жанра - за выступление он получал в среднем до 35 тысяч евро. Для сравнения - Максим Галкин получал нна пять тысяч евро меньше.

По данным сайта Дни.ру в собственности сатирика была квартира в "номенклатурном доме" в Москве по адресу: улица Осенняя, 4/2, которую он получил в 1993 году. Соседями Задорнова стали Ельцин, Черномырдин и Коржаков. Двухкомнатная квартира по оценке риэлтеров здесь стоит 20 миллионов рублей.

Также у писателя осталась подмосковная дача, примерной стоимостью от 40 до 60 млн, и  его дом на Рижском взморье, который когда-то принадлежал его отцу. Сатирик многое в доме сделал своими руками, настояв на том, чтобы все было выполнено из дерева, включая настенные часы в кабинете. Стоимость дома в Юрмале риэлторы оценивают в 15 млн рублей.

Что касается наследников сатирика, то известно, что у него остались жена, Елена Бомбина, и 27-летняя дочь, которую тоже зовут Еленой. У Задорнова есть старшая сестра — Людмила, однако она не является наследницей первой очереди и не может претендовать на имущество брата, если только он не указал ее в завещании, отмечает "ЭГ".

Напомним, Михаил Задорнов скончался 10 ноября после долгой борьбы с онкологическим заболеванием, которое по словам Иосифа Кобзона, было неизлечимо. По информации СМИ у сатирика была та же опухоль мозга, от которой несколько лет назад скончалась певица Жанна Фриске.
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