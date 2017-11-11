Какой сегодня праздник: 11 ноября 2017 отмечается церковный праздник Аврамий Овчар и Анастасия Овечница

Сегодня, 11 ноября 2017, также празднуют Международный день энергосбережения, День офтальмолога, День окончания Первой мировой войны и другие события.

Какой сегодня церковный праздник, 11 ноября 2017: Аврамий Овчар и Анастасия Овечница

11 ноября 2017 года отмечается народный праздник Аврамий Овчар и Анастасия Овечница. Верующие в этот день вспоминают преподобную мученицу Анастасию Римляныню и преподобного Аврамия затворника. В простонародье их прозвали Овчаром и Овечницей, так как считается, что они оберегают отары овец и покровительствуют пастухам.

Родители Анастасии Римляныни умерли, когда ей исполнилось 3 года. Ее взяли на воспитание в монастырь, где она приняла иночество. В ее 21 год у власти был император Декий. Слава о красоте Анастасии ужшкммт распространилась по Риму. Ее руки приходили просить многие богатые и знатные римляне, но, получая отказ, уходили ни с чем.

Император Декий начал гонения на христиан, и язычники, исполняя его указ, привели Анастасию на суд к правителю города. Обвиненная в служении Господу Богу и призрению к знатным римлянам, просящих ее руку, она предстала перед Провом.

Он пытался заставить ее отречься от веры и принести жертву языческим идолам, но получал отказы. Не сломив воли девушки, Пров приказал подвергнуть ее телесным пыткам: удаление ногтей путем вырывания, отсечение рук и ног, выбивание зубов. Несмотря на мучения, Анастасия продолжала молиться. Военачальник Пров повелел отрезать ей язык, чтобы не слышать молитвы, но и это не сломило дух мученицы. Тогда она была обезглавлена.

Аврамий жил в IV веке и с самого детства любил читать библейские книги. Достигнув юношеского возраста, хотел податься в монастырь, но родители настояли на его женитьбе. Спустя неделю он втайне оставил жену и поселился в пустынной келье. Родители сумели найти сына, но Аврамий упросил их оставить его в уединении и затворничестве.

Через некоторое время о святом узнал епископ города и, вызвав его, решил направить в один из городов, где ни одному церковному человеку не удавалось обратить язычников в христианскую веру. Епископ смог уговорить Аврамия, а тот сумел уразуметь язычников в вере Божией.

Исполнив свой долг, святой снова уединился в келье. Однажды ему привели на воспитание 7-летнюю племянницу Марию. Он научил ее письму, чтению, молитвам и многим другим знаниям. Достигнув совершеннолетия, Мария поддалась обольщению одного человека, приходящего к Аврамию за советом. Устыдившись своего поступка, она сбежала от дяди, пришла в далекий город и, поселившись в гостинице, предалась неблагочестивой жизни. Узнав об этом и облачившись в одежды воина, Аврамий отправился на поиски пропащей души. Найдя ее, он во время обеда раскрылся ей и убедил к раскаянию. Мария вернулась домой с дядей и провела время в постах, молитвах, трудах. За свои раскаяния Господь наградил ее даром исцеления болезней. Совершив еще один праведный поступок, Аврамий вернулся в затворническую жизнь и вскоре умер.

В народе в этот день устраивали Овчарный праздник: пастухи пели и играли на рожках, поздравляли свои отары с последним днем выпаса. Хозяева расплачиваются с пастухами, которым не только выдают деньги, но и дарят подарки, угощают яичницей.

В этот день овец подстригают в последний раз.

По народным приметам, если сегодня пошел дождь, значит скоро настанет зима. Волки в стаях рыскают по полям – быть голоду, эпидемии или другому несчастью.

Какой сегодня праздник, 11 ноября: Международный день энергосбережения

Международный день энергосбережения отмечается ежегодно 11 ноября. В 2017 году дату празднуют в России, Украине, Беларуси и других странах. Это событие учредили участники международного проекта SPARE в 2008 году в Казахстане на международном совещании координаторов для привлечения внимания общественности и властей к рациональному использованию природных ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии.

День офтальмолога

День офтальмолога отмечается ежегодно 11 ноября. В 2017 году дату в очередной раз справляют в России, Украине, Беларуси и ряде других стран. Событие носит неофициальный характер.

День окончания Первой мировой войны

День окончания Первой мировой войны отмечается ежегодно 11 ноября. Масштабное противостояние Тройственного союза и Антанты началось в 1914 году, когда Германская, Австро-Венгерская и Османская империи объединились против Великой Британии, России и Франции. Добиться капитуляции Германии удалось благодаря большому количеству стран, которые приняли сторону Антанты. Итогом стало подписание Компьенского примирения в одноименном лесу 11 ноября 1918 года. В память об этих событиях учрежден праздник.

День независимости Польши

День независимости Польши празднуют каждый год 11 ноября. Первая мировая война закончилась 11 ноября 1918 года. Польша же снова смогла появится на карте после 125 лет раздела страны между Пруссией, Россией и Австрией.

День Лачплесиса в Латвии

Лачплесис - это имя латышского народного героя, который был богатырем народных сказок Латвии. Он олицетворял величие народа, его волю в героизме и борьбе. В латышском фольклоре Лачплесис символизирует героизм и отвагу человека. Поэтому каждый год Латвия 11 ноября отмечает такой вот государственный праздник.

Кто празднует именины 11 ноября 2017 года?

Анастасия, Анна, Василий, Алексей, Василий, Андрей, Виктор, Евгений, Кирилл, Иван, Кузьма, Леонид, Наум, Мария, Николай, Филипп и Павел.

Что произошло 11 ноября 2017 в истории?

1837 – была открыта первая пассажирская железная дорога в России – Петербург – Царское село.

1918 – заключено Компьенское перемирие – окончилась Первая мировая война.

1983 – появился прототип первого компьютерного вируса.

1987 – картина Ван Гога «Ирисы» была продана за большую и рекордную сумму – 53.9 миллиона долларов.

Кто родился 11 ноября 2017 из знаменитостей?