Курс доллара на сегодня, 11 ноября 2017: курс доллара обвалится к концу года - эксперты

Курс валют на сегодня, 11 ноября 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 11 ноября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 11 ноября 2017 поднялся на 3 копейки по сравнению с показателем четверга и составил 59,2808 рубля. Курс евро на сегодня поднялся на 19 копеек - до 68,9791 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По словам финансовых экспертов, ожидания россиян, недавно рассказывавших об ощущении "завышенного" курса рубля, стали сбываться: несмотря на колебания российской валюты, она все-таки растет, но ужшкммт в целом на рынке наблюдается традиционное для конца года нисходящее движение. Аналитики отмечают, что в ближайшее время на рубль будут давить выплаты компаний по внешнему долгу, поэтому курс доллара может вырасти до 60-65 рублей.

Опрошенные изданием "Газета.ru" эксперты полагают, что курс рубля в ближайшее время будет падать, и если доллар и евро в моменте ненадолго упадут, то россиянам необходимо воспользоваться этим для закупки валюты перед новогодними праздниками.

По мнению аналитиков, в конце года доллар может перешагнуть отметку в 60 рублей и уйти ниже. Так, финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич полагает, что доллар может стоить выше 65 рублей.

"Ноябрь и декабрь традиционно для рубля слабые месяцы. Если посмотреть историю последних 15 лет, то было всего лишь пару лет, когда рубль укреплялся против нисходящего в конце года тренда. При этом совершенно было не важно, растет нефть или нет", - сказал ведущий аналитик управляющей компании "Горизонт" Владимир Рожанковский.