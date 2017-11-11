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Младший сын Саакашвили задержан в аэропорту Киева

Опубликовано 10.11.17 22:24 Младший сын Саакашвили задержан в аэропорту Киева

Приехав в аэропорт, Саакашвили записал видео.

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook сообщил, что его сын и сопровождающий сотрудник грузинской службы госохраны были задержаны в киевском аэропорту Борисполь.

"... в аэропорту Борисполь задержали моего 11-летнего сына и сопровождавшего его сотрудника грузинской службы государственной охраны. Сотрудник службы, сопровождавший моего сына, который летит ко мне, находится в официальной командировке… Еду в аэропорт выяснять, что происходит", - написал Саакашвили.

Приехав в аэропорт, Саакашвили записал ужшкммт видео, в котором сообщил, что сотрудника охраны скрутили шестеро пограничников, а ребенка куда-то увели и он уже 40 минут не знает, куда. В авиакомпании политику сказали, что поскольку несовершеннолетнего ребенка никто не встречал, МВД «доставит его по месту назначения».

«Наконец отдали через представителя авиакомпании, как будто это не подросток, а какая-то бандероль. Но пока я там стоял услышал кучу других историй произвол и нарушение закона от нескольких других пассажиров, так что если бы беззаконие касалось только меня, я бы не так публично отвечал.

Я случайно раньше вернулся в Киев и с опозданием но все же успел в аэропорт, а если бы я не приехал, его бы наверняка в камере хранения держали!», - заявил политик.

«Тебе понравилось бы, Петя, чтоб с твоим сыном так обращались?» - обратился Саакашвили уже к президенту Украины Петру Порошенко.
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