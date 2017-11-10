Названы мотивы виновника подрыва дома в Ижевске

Мужчину обвиняют в совершении убийства двух и более лиц, совершенного общественно опасным способом.

Полиция задержала сына хозяйки квартиры Александра Копытова, где, по версии следствия, произошел взрыв в жилом доме в Ижевске, вызвавший обрушение. С подозреваемым работают следователи. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

"В Главном следственном управлении СК России продолжается расследование уголовного дела по факту обрушения подъезда жилого дома в городе Ижевске, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих ужшкммт требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

По их версии, мотивом мужчины могла быть "личная неприязнь" к собственной матери. Копытова обвиняют в совершении убийства двух и более лиц, совершенного общественно опасным способом (часть 2 статьи 105 УК России).

"С ним продолжаются необходимые следственные действия. В связи с тем, что у следствия имеются сомнения в психическом здоровье Копытова, в ближайшее время ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза», — говорится в сообщении.

Тем временем РИА Новости сообщает, что спасатели продолжают разбор завалов на месте частично обрушившегося дома, работы планируется завершить до полуночи. По предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв бытового газа в квартире на третьем этаже.

При обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По последним данным, погибли шесть человек. Суббота и воскресенье объявлены в Удмуртии днями траура по погибшим.