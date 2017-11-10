Звезда Playboy рассказала о домогательствах Стивена Сигала

Об этом инциденте Маккарти рассказывала еще в 1998 году. Но она решила вновь объявить об этом публично в свете масштабного секс-скандала в Голливуде.

Актриса и экс-модель Playboy Дженни Маккарти заявила о домогательствах со стороны актера Стивена Сигала во время кастинга в 1995 году для кинолента "В осаде-2".

Маккарти подчеркнула, что специально надела на пробы закрытое гавайское традиционное платье муу-муу, чтобы продюсеры обратили внимание на другие ее достоинства, а не на тело. По ее словам, она пришла на кастинг и думала, что артист вместе ужшкммт с ней начнет читать сцену из фильма. Оказалось, что актер хочет провести прослушивание наедине. Сначала он предложил «расслабиться» на диване, а затем и вовсе просил показать грудь, однако исполнительница отказалась. Маккартни также добавила, что она была последней в тот день на пробах и не знает, сколько девушек согласились на предложения актера.

Об этом инциденте Маккарти рассказывала еще в 1998 году. Но она решила вновь объявить об этом публично в свете масштабного секс-скандала в Голливуде.

Дженни Маккарти регулярно снималась для Playboy в 1993-1998 годах. Модель стала девушкой месяца по версии издания в октябре 1993 года.