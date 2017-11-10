 
TOP 10

1 СМИ: Задорнова погубила та же опухоль, что была у Жанны Фриске

2 Трамп и Путин пожали друг другу руки на саммите АТЭС

3 В Германии медбрат убил 106 человек в рамках "личного эксперимента"

4 Встреча Путина с Трампом во Вьетнаме внезапно сорвалась

5 Последнее интервью умершей дочери Гурченко появилось в Сети

6 В Москве задержан заклятый враг Япончика, Шакро Молодого и Деда Хасана

7 СМИ: незадолго до смерти актриса Наталья Юнникова пережила любовную драму

8 Блогеру Хованскому, высмеявшему смерть Задорнова, пророчат кончину от цирроза печени

9 Хакеры выложили в Сеть откровенные фото Волочковой

10 НАСА зафиксировала редкую и сильнейшую плазменную бурю на Солнце

Новости наших партнеров

Звезда Playboy рассказала о домогательствах Стивена Сигала

Опубликовано 10.11.17 20:55 Звезда Playboy рассказала о домогательствах Стивена Сигала

Об этом инциденте Маккарти рассказывала еще в 1998 году. Но она решила вновь объявить об этом публично в свете масштабного секс-скандала в Голливуде.

Актриса и экс-модель Playboy Дженни Маккарти заявила о домогательствах со стороны актера Стивена Сигала во время кастинга в 1995 году для кинолента "В осаде-2".

Маккарти подчеркнула, что специально надела на пробы закрытое гавайское традиционное платье муу-муу, чтобы продюсеры обратили внимание на другие ее достоинства, а не на тело. По ее словам, она пришла на кастинг и думала, что артист вместе ужшкммт с ней начнет читать сцену из фильма. Оказалось, что актер хочет провести прослушивание наедине. Сначала он предложил «расслабиться» на диване, а затем и вовсе просил показать грудь, однако исполнительница отказалась. Маккартни также добавила, что она была последней в тот день на пробах и не знает, сколько девушек согласились на предложения актера. 

Об этом инциденте Маккарти рассказывала еще в 1998 году. Но она решила вновь объявить об этом публично в свете масштабного секс-скандала в Голливуде.

Дженни Маккарти регулярно снималась для Playboy в 1993-1998 годах. Модель стала девушкой месяца по версии издания в октябре 1993 года.
Другие материалы по этой теме

Мэрайю Кэри обвинили в сексуальных домогательствах

Уэльский министр покончил с собой после обвинений в домогательствах

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга