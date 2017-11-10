Англия - Германия 10 ноября 2017: прогноз на товарищеский матч, онлайн трансляция, где смотреть (ВИДЕО)

Сборная Англии принимает на поле своего стадиона "Уэмбли" команду Германии в товарищеском матче по футболу. Игра состоится 10 ноября 2017 года в 23:00 мск.
Англия - Германия 10 ноября 2017: прямая трансляция, где смотреть онлайн товарищеский матч
В прямом эфире трансляцию товарищеского матча Англия - Германия 10 ноября 2017 года покажет "Матч! Футбол 1". Следить за ходом сражения онлайн можно будет в Сети.
Англия - Германия 10 ноября 2017. Смотреть онлайн товарищеский матч. Прямая трансляция. ВИДЕО
Англия - Германия 10 ноября 2017: перед матчем
Англия проиграла оба товарищеских матча, в которых участвовала в этом году - команда ужшкммт потерпела поражение от Германии в минувшем марте (0:1), а в июне - от Франции (2:3).
Германия - Англия 1:0 ВИДЕО голов
Немцы, в свою очередь, также сыграли вничью с Данией (1:1).
В преддверии подготовки к матчу с Англией главный наставник Германии Йоахим Лёв рассказал о том, кого будет не хватать в этом поединке.
"Жером Боатенг не сможет сыграть завтра. Тони Кроос приболел. Сегодня он участвовал только в разминке. Возможно, завтра он будет отдыхать. Я не собираюсь рисковать", - сказал специалист.
Отметим, что полузащитник "Тоттенхэм Хотспур" и сборной Англии Эрик Дайер назначен капитаном на предстоящий товарищеский матч с Германией.
Англия - Германия 10 ноября 2017: прогноз, ставки букмекеров
Букмекеры считают Германию фаворитом предстоящего поединка. Ставки на победу гостей принимаются с коэффицииентом 2,06, на ничью - 3,6, на успех Англии - 3,8.