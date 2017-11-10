Англия - Германия 10 ноября 2017: прогноз на товарищеский матч, онлайн трансляция, где смотреть (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча Англия - Германия 10 ноября 2017 года, прогноз на игру - читайте в материале TopNews.

Сборная Англии принимает на поле своего стадиона "Уэмбли" команду Германии в товарищеском матче по футболу. Игра состоится 10 ноября 2017 года в 23:00 мск.

Англия - Германия 10 ноября 2017: прямая трансляция, где смотреть онлайн товарищеский матч

В прямом эфире трансляцию товарищеского матча Англия - Германия 10 ноября 2017 года покажет "Матч! Футбол 1". Следить за ходом сражения онлайн можно будет в Сети.

Англия - Германия 10 ноября 2017. Смотреть онлайн товарищеский матч. Прямая трансляция. ВИДЕО

Англия - Германия 10 ноября 2017: перед матчем

Англия проиграла оба товарищеских матча, в которых участвовала в этом году - команда ужшкммт потерпела поражение от Германии в минувшем марте (0:1), а в июне - от Франции (2:3).

Германия - Англия 1:0 ВИДЕО голов

Немцы, в свою очередь, также сыграли вничью с Данией (1:1).

В преддверии подготовки к матчу с Англией главный наставник Германии Йоахим Лёв рассказал о том, кого будет не хватать в этом поединке.

"Жером Боатенг не сможет сыграть завтра. Тони Кроос приболел. Сегодня он участвовал только в разминке. Возможно, завтра он будет отдыхать. Я не собираюсь рисковать", - сказал специалист.

Отметим, что полузащитник "Тоттенхэм Хотспур" и сборной Англии Эрик Дайер назначен капитаном на предстоящий товарищеский матч с Германией.

Англия - Германия 10 ноября 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают Германию фаворитом предстоящего поединка. Ставки на победу гостей принимаются с коэффицииентом 2,06, на ничью - 3,6, на успех Англии - 3,8.