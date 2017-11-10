Путин напрямую из самолета позвонил активистам-челябинцам «Стоп ГОК»

В Кремле прокомментировали звонки Путина челябинцам из самолёта.

Президент России Владимир Путин позвонил с борта самолета главе челябинского движения «Стоп ГОК» Василию Московцу, выступающего против решения о строительстве Томинского горно-обогатительного комбината.

Как рассказал «Новой газете» один из организаторов движения «Стоп ГОК» Василий Московец, звонок поступил в ночь с 9 на 10 ноября, и человек, которого представили как Путина, сообщил, что «информирован» о проблемах, возникших в связи со строительством комбината.

аудиозапись разговора

"Тяжелая ситуация в Челябинске с экологией.... Вопрос очень серьезный и перед тем, как реализовывать проекты подобного рода, нужно очень ужшкммт внимательно все изучить", - заявил Владимир Путин, добавив, что со следующего года в силу вступит закон, согласно которому при реализации подобных проектов застройщики будет обязаны предоставлять результаты экологической экспертизы.

«Я разделяю вашу озабоченность и думаю, что проекты подобного рода не должны решаться кулуарно и исключительно на административном уровне, поскольку это касается интересов многих людей, проживающих в этом районе… Я знаю, вас, наверняка, беспокоит, что выдано некое разрешение на строительство двух предприятий, но действующее законодательство не позволяло федеральным органам в это вмешиваться. С 1 января 2018 года на проекты подобного рода нужно будет иметь государственную экологическую экспертизу всего проекта, а не отдельных предприятий. Поэтому без экологической экспертизы в целом проект не может быть реализован. Нужно провести открытые слушания с участием местных жителей.», - говорится в записи разговора (цитата по НТВ).

В завершение разговора, длившегося около пяти минут, Василий Московец пожаловался президенту на полицейских, задержавших общественников, которые «хотели поприветствовать президента Российской Федерации». Владимир Путин ответил, что даст команду, «чтобы людей оставили в покое», и попросил не нарушать закон.

По словам Московца, вскоре после звонка его и других активистов движения пригласили на встречу в приемную губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Еще один звонок Путин сдел дольщице компании «Речелстрой» Елене Малининой, которой вместе с сотнями других товарищей по несчастью не может получить квартиру в замороженных домах микрорайона «Чурилово Lake City». По ее словам, Путин поинтересовался, как у дольщиков дела. В ответ она пояснила, что на сайте регионального минстроя до сих пор не выложен план дорожной карты по дальнейшему строительству микрорайона, хотя последний срок для этого был 10 ноября. Президент сказал, что карта будет — он говорил с Дубровским, и все проблемы будут решены, и он берёт недострои под личный контроль.

Меж тем ясность в вопрос правда ли что Путин звонил активистам и дольщикам внес пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков.

"Из самолета Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил одному из представителей движения, выступающе против решения о строительстве в одном из районов области нового горно-обогатительного комбината, и женщине, которая представляет обманутых дольщиков. Президент справился о претензиях граждан, причинах их озабоченности", - заявил Песков.

Также Владимир Путин действительно поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому разобраться с ситуацией вокруг строительства «Чурилово Lake City». Сегодня, 10 ноября, глава региона встретился с представителями инициативной группы Еленой Малининой и Алёной Ветровой.