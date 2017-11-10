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Блогеру, высмеявшему смерть Задорнова, пророчат кончину от цирроза печени

Опубликовано 10.11.17 19:25 Блогеру, высмеявшему смерть Задорнова, пророчат кончину от цирроза печени

Сообщение о смерти сатирика Михаила Задорнова не вызвало жалости у известного Youtube-блогера Юрия Хованского.

Сеть разгневал циничный пост скандального YouTube-блогера Юрия Хованского. В нем он высмеял смерть сатирика Михаил Задорнов, сообщает "Лента.Ру".

«Задорнова не жалко- он давно отрекся от юмора и пропагандировал ненависть. Артист унижал и считал «нелюдями» американцев, геев, либералов и украинцев, выдавая за шуточки свой негатив. Боженька все видел и тоже пошутил, но по-своему» — заявил Хованский в Twitter, возмутив при этом многих пользователей Сети.

Более того они оставили множеством гневных комментариев Хованскому, а некоторые ужшкммт даже пожелали ему мучительной смерти от цирроза печени. 

«Это тебя не будет жалко. Скоро над твоей печенью, точнее тем, что раньше ей было, тоже боженька пошутит. Отброс», — заявил один из них.

«Юра, ты по сравнению с ним мышь полевая. Тут уж хайпить перестань», — попросил другой.

Также Хованскому намекнули на то, что его юмор, основанный на теме сексуальных отношений с чужими матерями, ничем не лучше шуток про геев и американцев.

«Шутить про мамок, конечно, лучше, да, Юра?», — поинтересовался пользователь с ником dead ins.

Ранее TopNews писал, что в пятницу, 9 ноября, стало известно о том, что на 70-ом году жизни умер российский писатель-сатирик и юмориcn Михаил Задорнов.

В последний год Михаил Задорнов страдал онкологическим заболеванием 4-ой последней стадии. Ему сделали операцию в конце 2016 года, что, по словам близких юмориста, способствовало улучшению ситуации. После этого артист проходил реабилитацию в Москве. Отмечается, что опухоль относится к тому же типу, что была и у певицы Жанны Фриске.
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