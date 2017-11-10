Хакеры выложили в Сеть фото секса Волочковой с ее экс-бойфрендом

Экс-бойфренд Волочковой рассказал, как их секс-фото утекли в Сеть. Сама Волочкова ответила хакерам, слившим интимные фото.

В Сеть попали интимные фотографии занимающейся сексом девушки, похожей на Анастасию Волочкову. Их перепостил журнал Super.

Это фотографии интимной близости бизнесмена Чермена Дзотова. По словам предпринимателя, его страницу в соцсетях взломали и требуют деньги за пикантные снимки. Об этом он сам сообщил на своей странице "Вконтакте".

"Я сожалею о том, что это произошло. С Настей мы уже больше года не общаемся и мне больше ужшкммт всего не хотелось бы, чтобы это отразилось на ее нынешних отношениях. Это дело рук тех же мошенников, которые своровали мою телефонную карточку (была оформлена не на меня) и взломали все мои соцсети полгода назад. Странно, что выложили не сразу, а спустя полгода, тогда только удалили несколько моих сообществ", - написал он, пообещав это так не оставить.

Балерина Анастасия Волочкова уже прокомментировала РЕН-ТВ ситуацию с интимными фотографиями, оказавшимися в открытом доступе в Сети.

"Если кто-то решил использовать меня как орудие своего пиара, Бог ему судья. Всех, кого будоражит секс Волочковой, теперь могут спать спокойно. У меня он есть точно, а у кого нет секса, тот и выставляет такие фотографии. Мерзко, конечно. Позор тому, кто это выставляет. Сильным не нужны оправдания, а слабым они не помогут. Я не хочу и не буду оправдываться за поступки подонков", — сообщила она.