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В Москве задержан заклятый враг Япончика, Шакро Молодого и Деда Хасана

Опубликовано 10.11.17 16:07 В Москве задержан заклятый враг Япончика, Шакро Молодого и Деда Хасана

Столичные полицейские за уклонение от административного надзора задержали бывшего вора в законе, 60-летнего Илью Симонию (Махо) — заклятого врага знаменитых криминальных авторитетов.

Как стало известно ИА «Прайм Крайм», на этой неделе в Москве на улице Дыбенко сотрудниками ГУУР МВД России за уклонение от административного надзора задержан 60-летний бывший вор «в законе» Илья Симония, более известный в криминальных кругах как Махо. Ввиду ничтожной тяжести правонарушения судья отпустил задержанного под подписку о невыезде.

Ранее неоднократно судимый Илья Симония был раскоронован в 1993 году по решению Шакро и Деда Хасана из-за конфликта ужшкммт с Япончиком.

Интересы Махо и Япончика пересеклись на Восточной Сибири, где они возглавляли, соответственно, «грузинскую» и «славянскую» воровские группировки, противостоящие друг другу. Одним из ключевых участников той междоусобицы был вор «в законе» Владимир Тюрин, он же Тюрик, выступавший на стороне «славян».

По данным агентства, Махо, несмотря на утрату титула, до сих пор ведет преступный образ жизни и придерживается воровских традиций. По этой причине, освободившись минувшей весной из мест лишения свободы, Симония ни разу не явился в территориальный орган ФСИН по месту жительства в Раменском районе Подмосковья для ежемесячной отметки. Это, в свою очередь, стало основанием для возбуждения нового уголовного дела в отношении Махо и его последующего задержания.
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