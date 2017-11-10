"Реальные проблемы" для Украины: Польша готова "заколотить окно в Европу"

Глава комиссии Совфеда РФ Пушков уже прокомментировал слова о «реальных проблемах» Украины с ЕС.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский высказал мнение, что у Украины «могут возникнуть реальные проблемы», сообщает РБК со ссылкой на издание Parlamentarny.

«Мы все еще терпеливы, но другие европейские страны, такие как Венгрия и Румыния, начинают открыто выступать против интересов Украины. К примеру, в декабре не состоится встреча комиссии НАТО — Украина на уровне министров иностранных дел из-за вето Венгрии. Вместо этого будет аналогичная встреча с Грузией», — пояснил ужшкммт он.

«Мы сейчас говорим четко: вмешательство России в вашу страну не может служить оправданием для прекращения решения проблем, откладывания дальнейших реформ», — подчеркнул министр.

Ващиковский отметил, что между Польшей и Украиной существуют серьёзные разногласия на исторической почве. В то же время, по словам министра, они вполне решаемы — Киеву сейчас нужен адвокат в Европе. По его словам, Польша могла бы выступить в роли такого адвоката, отмечает RT.

Исторические расхождения стран, как заявил политолог, усугубляются тем, что и в Варшаве, и в Киеве сейчас у власти «патриотические, националистические силы».

«Тем не менее тут надо различать настроения некоторых правых группировок — и на Украине, и в Польше, а также устремления властей. Между властями некоторое охлаждение уже давно идёт», — сказал он.

«Варшава пытается объяснить украинцам, что у них могут быть реальные проблемы, но не обязательно со стороны Польши, однако Польша может помочь решить их. Увидим, как они на это отреагируют», - заявил он.

Для стран Евросоюза Украина находится в статусе обвиняемого. Такого мнения придерживается председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

«Глава МИД Польши: у Украины могут быть «реальные проблемы» с ЕС, ей нужен адвокат. Адвоката дают обвиняемому. Таков нынешний статус Украины», - написал Пушков в Твиттер.