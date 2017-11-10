 
TOP 10

1 СМИ: Задорнова погубила та же опухоль, что была у Жанны Фриске

2 В Германии медбрат убил 106 человек в рамках "личного эксперимента"

3 Встреча Путина с Трампом во Вьетнаме внезапно сорвалась

4 Последнее интервью умершей дочери Гурченко появилось в Сети

5 Эксперты: рубль остался без поддержки и вошел в полосу потерь

6 СМИ: незадолго до смерти актриса Наталья Юнникова пережила любовную драму

7 НАСА зафиксировала редкую и сильнейшую плазменную бурю на Солнце

8 В Госдуме предложили провести альтернативные Олимпийские игры

9 Россиян могут освободить от трат на установку счетчиков в квартирах

10 Сотрудница "Почты России" брызнула пенсионерке в лицо из перцового баллончика

Новости наших партнеров

Мать Овечкина возмущена расследованием Навального про ее сына

Опубликовано 10.11.17 12:56 Мать Овечкина возмущена расследованием Навального про ее сына

Навальный рассказал о зарубежной недвижимости членов созданной Овечкиным Putin Team.

Оппозиционер Алексей Навальный на своем сайте и в новом ролике высказался о движении Putin Team, созданном хоккеистом Александром Овечкиным. По его словам, на примере движения станет ясно, какая часть российской элиты поддерживает Владимира Путина.

"Я ни в кое случае не пытаюсь сказать, что деньги членов «Putin team» нечестные и коррупционные. И не собираюсь им указывать, как они должны тратить эти деньги. Известные спортсмены получили большие гонорары и имеют полное ужшкммт право накупить себе особняков в Майами и квартир в Нью-Йорке. Вопрос в другом: Putin team стала символом колониальной власти России", - заявил он.

Навальный утверждает, что "богатые успешные ребята живут за границей, их семьи, перспективы, надежды, дети и налоги — за границей".

"Но нам они навязывают ту самую власть, которая крадёт здесь всё вокруг и ухудшает жизнь настолько, что ни Овечкин, ни Ковальчук жить здесь не хотят. И деньги инвестируют не в Волгоград и не в Екатеринбург. А в Майами", - заверил он.

Начал он с  Овечкина, который "единственное, что любит дольше Путина, это Америку. Страну, в которой он живет последние 12 лет".

Именно в Америке, а более конкретно в Арлингтоне (это пригород Вашингтона), Овечкин сначала купил дом за $1,6 млн, потом еще и особняк за $4 млн, а совсем недавно - двухсотметровую квартиру за $2 млн в Майами.

Мать хоккеиста Александра Овечкина Татьяна уже прокомментировала Ruposters "расследование" блогера Алексея Навального. Она выразила свое негодование по поводу публикации блогера.

"Достали моего сына уже все. Навальному-то что еще делать? Кто он такой? Сидел бы и молчал. Патриот еще нашелся! Слов у меня нет. Вообще я этого человека не уважаю. Кто он такой, чтобы слушать его еще? Пошел он к черту!" - заявила Татьяна Овечкина.

Легендарный хоккеист Павел Буре, в свою очередь, отметил, что ему "все равно, что там написали", потому что все его имущество и доходы официальны.
Другие материалы по этой теме

Овечкин создает движение в поддержку президента Putin Team

Оформив покер, Овечкин повторил 100-летний рекорд в НХЛ

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга