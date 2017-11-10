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10 Сотрудница "Почты России" брызнула пенсионерке в лицо из перцового баллончика

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Сотрудница "Почты России" брызнула пенсионерке в лицо из перцового баллончика

Опубликовано 10.11.17 12:44 Сотрудница "Почты России" брызнула пенсионерке в лицо из перцового баллончика

Инцидент произошел в одном из отделений Нижнего Новгорода.

Сотрудница "Почты России" в одном из отделений Нижнего Новгорода брызнула в лицо посетителя из перцового баллончика.

По информации NN.ru, все произошло накануне, когда сотрудница "Почты России" заявила стоящим в очереди посетителям о том, что ее рабочий день подходит к концу, поэтому она не будет их обслуживать.

Стоявшие в очереди рассказали журналистам, что и женщина оскорбляла их, говоря о том, что они "набежали, как тараканы". Когда одна из посетительниц - 81-летняя женщина - сделала ужшкммт замечание работнице, та буквально пришла в ярость и брызнула пенсионере в лицо из перцового баллончика, после чего ушла в другую комнату.

По факту случившегося проводится служебная проверка. Провинившуюся сотрудницу отстранили от работы. Клиенты обратились с заявлением в полицию.
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