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В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для некурящих россиян

Опубликовано 10.11.17 12:03 В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для некурящих россиян

В Госдуме просят главу Минтруда Топилина сократить рабочую неделю для некурящих.

Продолжительность рабочей недели может сократиться на пять часов для некурящих. Соответствующее предложение было направлено главе Минтруда РФ Максиму Топилину от депутата Госдумы от фракции ЛДПР Василия Власова.

Как пишет "Комсомолка", в своем запросе Власов напоминает, что потери российской экономики от курения достигают 3% ВВП. Парламентарий уверен, что органам государственной власти следует разработать методы стимулирования гражданна отказ от вредной привычки ужшкммт и позаимствовать опыт развития трудового законодательства стран Европы, идущих по пути предоставления больших социальных гарантий и уменьшения рабочего времени.

Депутат отметил, что разрабатывает инициативу о введении 35-часовой рабочей недели для некурящих. По мнению депутата, данная мера положительно скажется одновременно и на экономике страны, и на здоровье населения. Депутат отмечает общую тенденцию развития трудового законодательства на сокращение фактического трудового времени, отмечает ТАСС.

В настоящее время в соответствии с положениями Трудового кодекса РФ "нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю".
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