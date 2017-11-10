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В Госдуме предложили провести альтернативные Олимпийские игры

Опубликовано 10.11.17 11:43 В Госдуме предложили провести альтернативные Олимпийские игры

По мнению парламентария, в случае запрета выступления сборной России под национальным флагом, Игры-2018 нужно бойкотировать.

Возглавляющий комитет по спорту, туризму и делам молодежи депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев предложил провести альтернативные Олимпийские игры в случае, если Международный олимпийский комитет не допустит сборную России до Игр-2018 в Пхенчхане.

Как заявил парламентарий журналистам "Москвы", российской команде нельзя ехать на Олимпиаду-2018 в случае, если будет принято решение пригласить лишь часть российских атлетов или вовсе запретить сборной России выступать на Играх под ужшкммт национальным флагом.

"Мы готовы к любому развитию событий... Нужно проводить альтернативные игры и готовиться нам с вами к худшему сценарию", - заявил Дегтярев.

Как писал TopNews, накануне комиссия МОК аннулировала результаты выступления российских лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгения Шаповалова и Юлии Ивановой на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Спортсмены были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.

В свою очередь, министр спорта России Павел Колобков заявил о невозможности бойкотировать Олимпиаду-2018.
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