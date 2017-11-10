Михаил Задорнов умер на 70-м году жизни. На протяжении долгого времени сатирик лечился от онкологического заболевания.

В пятницу, 9 ноября, стало известно о том, что умер российский писатель-сатирик, юморист Михаил Задорнов.

Он умер на 70-ом году жизни. Задорнов на протяжении долгого времени лечился от онкологического заболевания. Летом 2016 года он был вынужден отменить все гастроли из-за обострения болезни.

Как передает телеграм-канал Mash, болезнь, которая в итоге убила Михаила Задорнова, обнаружили совершенно случайно. Он потерял сознание на одном из мероприятий, после чего его на скорой ужшкммт отвезли в больницу.

Врачи сходу не смогли поставить ему диагноз и отправили на МРТ. Обследование показало, что у него в мозгу опухоль. Стадия - 4-я, последняя. После проведения всех анализов выяснилось, что опухоль относится к тому же типу, что была и у певицы Жанны Фриске.

Этим летом Задорнову также приходилось отменить часть концертов и отказаться от участия в нескольких проектах на время лечения. Было известно, что сатирик прошел курс химиотерапии в одной из клиник Прибалтики.

Задорнов родился в 1948 году в латвийской Юрмале. Он являлся Членом Союза писателей России. За свою жизнь он написал более десяти книг в жанре лирических и сатирических рассказов, путевых заметок, очерков.