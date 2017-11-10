СМИ: незадолго до смерти актриса Наталья Юнникова пережила любовную драму

Звезде сериала "Возвращение Мухтара" так и не удалось встретить настоящую любовь.

Прославившаяся ролью в сериале "Возвращение Мухтара" актриса Наталья Юнникова умерла в конце сентября от кровоизлияния в мозг. СМИ вспомнили последнее интервью актрисы, в котором она откровенно рассказала о своих неудачах в любви и личной жизни.

Оказалось, что в студенческие годы, когда девушка училась в театральном училище имени Михаила Щепкина, она стала жертвой сексуального насилия, но не стала заявлять об этом в полицию, хотя преступник ее преследовал.

"Но ужшкммт по большому счету этот человек за то, что сделал со мной, за свое преступление никак не заплатил, не был наказан. Живет себе припеваючи, стал востребованным режиссером, снимает много. А ведь я могла сломать ему жизнь, как он сломал мою...", - призналась Наталья. Ее слова приводит "ЭГ".

Затем Юнникова вышла замуж за Антона Федотова и уехала с ним в Израиль, а в 2006 году она вернулась в Россию, после чего развелась с мужем.

"В общей сложности развод длился год. Уже переехали в Москву, а в ЗАГС Антона было не затащить - он несколько раз "терял" паспорт, ключи от квартиры не мог найти...", - рассказала Наталья, добавив, что после этой истории еще год "приходила в себя".

Оправившись после развода, актриса так и не смогла выйти замуж. На съемках "Возвращения Мухтара" у нее завязался роман с коллегой по площадке.

"Три года Леша морочил мне голову: стоял на коленях, умолял быть с ним, окружал вниманием, называл любимой и единственной. Перед таким напором трудно устоять - сдалась. А потом оказалось, что это всего лишь игра: сначала он врал, что разведен, потом обещал, что оставит семью...", - отметила Наталья.

Эти отношения также стали для нее очень болезненными.

"Посылает - плачу и скулю, свернувшись на кровати, а пальчиком меня поманит - бегу к нему как собачонка! Он погладит, приголубит - и бац, опять пинок под зад!" - приводит слова актрисы "Коллекция. Караван историй".

У Натальи Юнниковой остался 11-летний сын Ролан. Его воспитанием сейчас занимается отец мальчика.