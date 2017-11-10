Россиян могут освободить от трат на установку счетчиков в квартирах

Переложить эту обязанность с жителей на поставщиков предложили комитеты Госдумы по природным ресурсам и экономической политике.

Счетчики на газ, воду и свет россиянам больше не придется устанавливать за свой счет. С предложением переложить эту обязанность с жителей на поставщиков выступили комитеты Госдумы по природным ресурсам и экономполитике.

Сейчас у потребителя фактически отсутствует обязанность устанавливать счетчики на тепло, свет и газ. При этом, если прибор отсутствует, гражданин платит надбавку. С 1 июля прошлого года она ужшкммт установлена на уровне 50% от базового тарифа. Это несправедливо по отношению к потребителю, считает группа депутатов Госдумы.

Как пишут "Известия", соответствующие поправки в Жилищный кодекс могут рассмотреть уже в ноябре. Сейчас порядка 30% жильцов, не имеющих приборы учета, обязаны платить по повышенному тарифу. С принятием поправок они будут освобождены от таких трат до тех пор, пока их квартиры не оборудуют приборами учета. Минстрой и Минэнерго концептуально поддерживают инициативу депутатов.

Согласно предложениям депутатов, повышающий коэффициент не будет применяться до тех пор, пока потребитель сам не откажется от установки оборудования за счет поставщика. По данным Министерства строительства и ЖКХ, сейчас счетчики имеют порядка 70% домохозяйств страны.

С аналогичной инициативой на заседании президиума Совета законодателей 31 октября выступала зампредседателя Госдумы Ирина Яровая. Во время обсуждения вопроса ее предложение поддержали представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минстроя.