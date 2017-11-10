В Приморье загорелся спецвагон с заключенными

Железнодорожный состав двигался по маршруту Владивосток - Хабаровск.

В Приморье из-за пала сухой травы загорелся специальный вагон поезда с заключенными, двигавшийся по маршруту Владивосток - Хабаровск.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ГУФСИН России по Приморскому краю, все случилось на перегоне Эбергард еще 28 октября, однако известно о ЧП стало только сейчас. Пламя загорелось прямо на ходу, когда огонь от сухой травы подобрался к железнодорожным путям. В результате инцидента никто не ужшкммт пострадал.

"Дело в том, что поезд проезжал участок, где горела трава, и был сильный дым. Но когда состав покинул зону пожара, дым остался, так сотрудники поняли, что горит уже сам вагон, - отметил врио начальника управления по конвоированию краевого ГУФСИН Александр Дзюба.

В результате заключенным было предложено собирать вещи. Конвой стал готовиться к выносу имущества и документации. Также была усилена охрана.

"Чтобы добраться до возгорания, пришлось вскрывать обшивку вагона в тамбуре и применять огнетушители прямо на ходу поезда. Задымление заметили проводники других вагонов, поэтому вскоре поезд был остановлен. Это очень помогло, так как на ходу бороться с пламенем очень сложно из-за сильного ветра", - сказал Дзюба.