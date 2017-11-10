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НАСА зафиксировала редкую и сильнейшую плазменную бурю на Солнце

Опубликовано 10.11.17 10:14 НАСА зафиксировала редкую и сильнейшую плазменную бурю на Солнце

Ученые NASA обнаружили на Солнце странную область, окруженную темной нитью.

На Солнце началась масштабная плазменная буря, скорость потоков которой может превышать 11 тысяч километров в час. Об этом сообщает Американское космическое агентство (NASA) и передает РЕН-ТВ.

На данный момент специалисты не находят научного объяснения данному явлению. Кроме того, на звезде появились гигантские магнитные хромосферы, которые напоминают огромные облака из заряженных частиц.

Ученые, которые уже назвали ее довольно ужшкммт редким явлением, обнаружили на Солнце активную область, окруженную темной нитью. Как пояснили в NASA, явление представляет собой облако заряженных частиц, парящих над поверхностью звезды под действием магнитных сил, уточняет газета "Известия".

По наблюдениям американских исследователей, нить проявилась в период с 29 по 31 октября. «Обычно подобные образования имеют неправильную форму. Всего несколько раз до этого момента мы видели нечто подобное, по форме напоминающее круг», — говорится в сообщении НАСА.

В NASA пояснили, что черная область, расположенная слева от более яркой активной области, — это корональная дыра, которая после своего появления на Солнце обычно оказывает серьезное влияние на космическую погоду и является предвестником магнитных бурь на Земле.
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