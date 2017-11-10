Какой сегодня праздник: 10 ноября 2017 отмечается церковный праздник Параскевы Льняницы

Сегодня, 10 ноября 2017, также празднуют День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, День бухгалтера, Всемирный день науки и другие события.

Какой сегодня церковный праздник, 10 ноября 2017: Параскевы Льняницы

10 ноября 2017 года отмечается народный праздник Параскевы Льняницы. Церковь в этот день вспоминает святую великомученицу Параскеву, которую в народе прозвали Льняницей - в этот праздник женщины хвастаются своим льном.

По преданию, в III веке во времена правления Диоклетиана жила богатая сенаторская семья. Пара была бездетной, но благочестивой. Супруги неустанно молились о том, чтобы Бог даровал им дитя. Особенно они почитали пятницу, и в этот ужшкммт день возносили молитвы усерднее обычного. В итоге Бог услышал молитвы, и в пятницу у них родилась дочь Параскева.

Живя в благочестии и вере, девушка не обращала внимания на сватовство молодых людей, посвятила всю себя Господу Богу, а все свои богатства тратила на одежду и пропитание для нищих. После мучительной смерти от рук императора Диоклетиана она завоевала еще большую любовь и уважение среди народа.

Люди верили, что Параскева покровительствует полям и домашнему скоту. В связи с этим в церковь приносят различные выращенные плоды, которые после освящения хранят в домах до конца года. Если начинается падеж домашнего скота, то первым делом воздают молитвы святой Параскеве.

В этот день женщины выносят за ворота домов вытрепанный лен, льняные холсты и, раскладывая их, хвастаются перед соседями. Таким образом проводятся льняные смотрины.

По приметам, если на Параскеву выпал снег, а вишня сбросила еще не все листья, то он быстро растает.

На Параскеву нельзя работать с водой, чтобы не накликать беду.

Беременной женщине запрещается в этот день давать в долг деньги. Считается, что таким образом она отдает в чужие руки судьбу своего будущего ребенка.

Какой праздник сегодня, 10 ноября: День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (День полиции)

Традиционно 10 ноября в России отмечается День полиции. Это событие закреплено на официальном уровне Указом Президента РФ от 13.10.2011 № 1348 "О Дне сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации". Документ подписан Д. Медведевым. Праздник не является общегосударственным выходным.

Международный день бухгалтерии (День бухгалтера)

Международный день бухгалтерии отмечают каждый год 10 ноября, и хотя России официально такой даты нет в календаре, событие все равно отмечают в рахных странах.

Отцом-основателем бухучета считается Лука Пачоли – итальянский математик, живший в Венеции (1445-1517). Именно он написал книгу «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций», в которой выделил целую главу под материал про основные положения современных принципов бухгалтерии. Также она содержала подробный рассказ о том, как бухгалтерское дело ведется в Венеции. Трактат был выпущен 10 ноября 1494 года. Именно эту дату и выбрали для данного праздника.

Всемирный день науки

Традиционно 10 ноября отмечается Всемирный день науки. Учредителем Всемирного дня науки за мир и развитие выступила Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Официальным его признали в 2001 году.

Всемирный день молодежи

Всемирный день молодежи отмечается ежегодно 10 ноября. В 2017 году дату справляют 73-й раз. Россия, Украина, Беларусь принимают участие в данном событии.

Это событие берет начало в 1945 году, когда в Лондоне проходила Всемирная конференция молодежи, в результате которой была основана Всемирная федерация демократической молодежи.

Представители организации выступили с предложением об учреждении праздника. Инициатива нашла широкую поддержку. С тех пор действо начали отмечать по всему миру. Популярность торжеств начала снижаться с распадом СССР. Более широко отмечается альтернативный праздник всемирного масштаба – Международный день молодежи (12 августа).

Кто празднует именины 10 ноября 2017 года?

Степан, Тимофей, Терентий, Наум, Николай, Павел, Прасковья, Иван, Кузьма, максим, Неонила, Дмитрий, Арсений, Георгий, Афанасий и Анна.

Что произошло 10 ноября 2017 в истории?

1866 – в канун своего 45-летия Федор Достоевский закончил роман Игрок.

1885 – был заезд в Германии первого в мире мотоцикла.

1910 – в Ясной Поляне из своего дома ушел 82-летний Лев Толстой.

1917 – день рождения советской милиции.

1933 – Иван Бунин стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.

Кто родился 10 ноября 2017 из знаменитостей?