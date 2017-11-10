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В Каннах прогремел взрыв в школе

Опубликовано 09.11.17 23:17 В Каннах прогремел взрыв в школе

По предварительным данным, это была самодельная бомба.

В Каннах в школе Bristol High School прогремели два взрыва , всех учащихся и персонал эвакуировали из здания, сообщает Лайф со ссылкой на Express. В результате инцидента никто не пострадал.

Отмечается, что полиция обнаружила пластиковые бутылки с кислотным запахом на втором этаже. По предварительным данным, это была самодельная бомба. При этом в полиции никак не связывают случившееся с терроризмом.

По словам одного из старшеклассников, первый взрыв ужшкммт прогремел, когда он со всеми остальными учениками сидел на занятиях. В результате началась паника, а спустя несколько секунд школьники услышали еще один взрыв. Тогда учитель заблокировал дверь в класс стулом: дети оставались в помещении, пока не приехали спасатели и не эвакуировали всех из здания учебного заведения.

В настоящий момент на месте ЧП работают полицейские и экстренные службы.
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