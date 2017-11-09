Группа «Ленинград» выпустила новый клип — «Вояж»

Новый клип "Ленинграда" бьет рекорды по просмотрам.

Российская музыкальная группа «Ленинград» выпустила свой новый клип «Вояж». Видеозапись была опубликована 9 ноября на официальном YouTube-канале группы.

Клип снят в лучших традициях группы «Ленинград» и содержит сцены концентрированного насилия и различных форм антисоциального поведения, а слова песни содержат ненормативную лексику.

Группа предупредила, что клип не предназначен для просмотра лицами, не достигшими совершеннолетия. Главную роль в клипе исполнил российский актер Александр Паль, ранее ужшкммт известный благодаря своим ролям в таких фильмах, как «Горько!», «Хардкор», «Страна чудес» и прочие.

К моменту написания заметки его посмотрели почти 300 тысяч человек. Поклонники очень тепло приняли новый клип. Такой вывод можно сделать из комментариев, оставленных под публикацией. Многие даже назвали видео шедевром.