Группа «Ленинград» выпустила новый клип — «Вояж»
Опубликовано 09.11.17 22:06
Новый клип "Ленинграда" бьет рекорды по просмотрам.
Российская музыкальная группа «Ленинград» выпустила свой новый клип «Вояж». Видеозапись была опубликована 9 ноября на официальном YouTube-канале группы.
Клип снят в лучших традициях группы «Ленинград» и содержит сцены концентрированного насилия и различных форм антисоциального поведения, а слова песни содержат ненормативную лексику.
Группа предупредила, что клип не предназначен для просмотра лицами, не достигшими совершеннолетия. Главную роль в клипе исполнил российский актер Александр Паль, ранее ужшкммт известный благодаря своим ролям в таких фильмах, как «Горько!», «Хардкор», «Страна чудес» и прочие.
К моменту написания заметки его посмотрели почти 300 тысяч человек. Поклонники очень тепло приняли новый клип. Такой вывод можно сделать из комментариев, оставленных под публикацией. Многие даже назвали видео шедевром.