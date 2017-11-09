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RT вынужденно зарегистрируется в США как иностранный агент

Опубликовано 09.11.17 21:16 RT вынужденно зарегистрируется в США как иностранный агент

Об этом сообщила главный редактор канала Маргарита Симоньян.

Телеканал RT America сообщил, что Минюст США потребовал от СМИ зарегистрироваться в качестве иностранного агента до понедельника 13 ноября. При этом в случае не подчинения, буду арестованы как руководитель компании, так и все счета компании. Об этом говорится в сообщении российского телеканала.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя дату, до которой телеканалу предложено зарегистрироваться иноагентом, заявила: "Это людоедский дедлайн".

Также Симоньян отметила, что Russia Today намерено в суде доказать, что требование Минюста США к телеканалу зарегистрироваться в качестве иностранного агента ужшкммт противоречит законодательству и принципам демократии и свободы слова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова, в свою очередь, заявил, что RT стало жертвой глубоких предрассудков в отношении российских СМИ. В МИД РФ отметили, что существующая законодательно-нормативная база позволяет при необходимости объявлять действующие в России иностранные СМИ иностранными агентами или нежелательными организациями. В МИДе РФ пообещали ответить жестко и зеркально, если американская сторона не откажется от своих требований
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