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"Завали хлебало": Собчак запихнули с багажник Gelandewagen

Опубликовано 09.11.17 20:40 "Завали хлебало": Собчак запихнули с багажник Gelandewagen

Ролик был снят в рамках нового проекта «Можем повторить», который объявили в начале ноября в пресс-службе «Пятницы».

Телеведущая Ксения Собчак вместе с журналистом Антоном Красовским перевоплотились в людей эпохи допетровской Руси в рамках развлекательного шоу «Можем повторить» на телеканале «Пятница», пишет "Лента.Ру" со ссылкой на Telegram-канал «Жизнь насекомых».

На обнародованных кадрах, Красовский в образе зажиточного боярина демонстрирует Собчак все прелести патриархального семейного уклада. В процессе он заставляет Ксению сидеть в багажнике Gelandewagen, а также приказывает «завалить хлебало» и обзывает ее «жабой» и «идиоткой».

Кроме того в ролике журналист разбивает «хипстерский iPhone» топором, заковывает Собчак в колодки и грозится отрубить ей голову.

В начале ноября в пресс-службе «Пятницы» объявили, что Собчак станет ведущей «Можем повторить». В рамках нового телепроекта Собчак будет перевоплощаться в образы разных эпох российской истории.

«Собчак постарается пережить революцию, не потерять голову на рейве лихих девяностых и узнает, за что таких, как она, секли на конюшне во времена Ивана Грозного», — так описывает новое шоу телеканал «Пятница».
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