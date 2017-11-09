"Завали хлебало": Собчак запихнули с багажник Gelandewagen

Ролик был снят в рамках нового проекта «Можем повторить», который объявили в начале ноября в пресс-службе «Пятницы».

Телеведущая Ксения Собчак вместе с журналистом Антоном Красовским перевоплотились в людей эпохи допетровской Руси в рамках развлекательного шоу «Можем повторить» на телеканале «Пятница», пишет "Лента.Ру" со ссылкой на Telegram-канал «Жизнь насекомых».

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Ноя 3 2017 в 2:45 PDT

На обнародованных кадрах, Красовский в образе зажиточного боярина демонстрирует Собчак все прелести патриархального семейного уклада. В процессе он заставляет Ксению сидеть в багажнике Gelandewagen, а также приказывает «завалить хлебало» и обзывает ее «жабой» и «идиоткой».

Кроме того в ролике журналист разбивает «хипстерский iPhone» топором, заковывает Собчак в колодки и грозится отрубить ей голову.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Сен 25 2017 в 9:25 PDT

В начале ноября в пресс-службе «Пятницы» объявили, что Собчак станет ведущей «Можем повторить». В рамках нового телепроекта Собчак будет перевоплощаться в образы разных эпох российской истории.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Ноя 6 2017 в 12:12 PST

«Собчак постарается пережить революцию, не потерять голову на рейве лихих девяностых и узнает, за что таких, как она, секли на конюшне во времена Ивана Грозного», — так описывает новое шоу телеканал «Пятница».