Спасатели продолжают разбор завалов на месте взрыва в ижевской многоэтажке.

При обрушении подъезда жилого дома в Ижевске погибли четыре человека. Об этом "Интерфаксу" сообщил заместитель начальника управления Росгвардии по Удмуртии Николай Мерзляков. Тела погибших, среди которых ребенок и 60-летняя женщина, уже извлечены из-под завалов здания.

Ранее сообщалось о гибели двоих человек. Как заявила Гузнищева, информация о гибели еще одного человека «поступила с места, где идет разбор завалов».

Меж тем по данным республиканского Центра медицины ужшкммт катастроф, один из пострадавших — спасатель, которого доставили в больницу с переломами пальцев и рваными ранами. Также госпитализирована женщина с переломами ребер и травмой головы. Двое пострадавших подростков были «осмотрены врачами и отпущены домой».

Тем нем менее под завалами остаются пострадавшие. По данным МЧС, эвакуировано 112 человек, развернуты пункты временного размещения в двух школах Ижевска.

Ранее TopNews писал, что днем 9 ноября в Ижевске обрушился подъезд девятиэтажного панельного дома. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв бытового газа. Момент обрушения попал на видео.