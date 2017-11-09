NASA подсчитало выгоду от SpaceX

В период с 1981-го по 2011-й было задействовано пять многоразовых пилотируемых космических кораблей Space Shuttle.

В США проведена точная оценка финансовую выгоду НАСА от реализации программы коммерческих услуг орбитальной транспортировки (Commercial Orbital Transportation Services, COTS), сообщает Ars Technica. Расчетами занимался аналитик Космического центра имени Джона Кеннеди (США) Эдгар Сапата.

В ходе анализа выяснилось, что в среднем доставка одного килограмма груза на МКС на корабле Dragon компании SpaceX стоит 89 тысяч долларов, а на корабле Cygnus (Orbital ATK) — 135 тысяч. При этом также доставка на Space Shuttle (Lockheed Martin, Boeing и Orbital ATK) составляла бы 272 тысячи долларов.

Аналитик также подсчитал стоимость доставки четырех астронавтов на МКС при помощи ужшкммт создаваемых в США пилотируемых кораблей. Отправка людей на Dragon 2 обойдется в 405 миллионов долларов, а на Starliner компании Boeing — в 654 миллионов долларов.

В заключение Салата сообщил, что действующие и планируемые программы COTS обойдутся НАСА примерно в 2,5 раза дешевле, чем Space Shuttle, в случае, если бы последняя действовала до сих пор.