Хоккей, Россия - Финляндия 9 ноября 2017: онлайн трансляция, где смотреть, прогноз (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча Россия - Финляндия 9 ноября 2017, прогноз на игру - читайте в материале TopNews.

9 ноября 2017 года на стадионе "Хартвалл-Арена" в Хельсинки сборная Финляндии по хоккею сыграет с Россией в матче Еврохоккейтура. Начало в 19:30 мск.

Россия - Финляндия 9 ноября 2017: прямая трансляция, где смотреть онлайн матч Евротура 2017

В прямом эфире трансляцию матча Россия - Финляндия 9 ноября 2017 года покажет "Матч ТВ", а следить за игрой онлайн можно на сайте канала. Начало в 19:25 мск.

Хоккей, Россия - Финляндия 9 ноября 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Россия - Финляндия 9 ноября 2017: перед матчем

Россиянам предстоит открывать Кубок Карьяла матчем против хозяев этапа. В прошлом сезоне бригаде Олега Знарка удалось выиграть в общем ужшкммт зачете Еврохоккейтура. Посмотрим, удастся ли им это сейчас.

На текущий момент состав сборной России не так уж и приближен к олимпийскому. В команде нет Дацюка и Ковальчука, которые, как ожидается, сыграют в Корее, а также Шумакова с Шалуновым. В качестве основных сил Олег Знарок взял 18 человек из двух армейских клубов, а остальные команды КХЛ в сборной представляют всего семь спортсменов. Главной звездой и капитаном команды стал Сергей Мозякин.

В свою очередь, Финляндия на этот раз собрала, пожалуй, сильнейший состав из все возможных игроков, без участия своих звезд НХЛ. Это и Коскинен из СКА, и четверка из "Йокерита" в атаке (Анттила, Толванен, Ниеми и Пильстрём), а также Контиола и Коскиранта, Кемппайнен и Хартикайнен из "Салавата". В числе представителей местного чемпионата эксперты выделяют лучшего снайпера "Кярпята" Юнтиллу, Охтамаа из "Ак Барс", сочинца Йокипакка, а также представителя "Спартака" Лаюнена и Леписте из "Йокерита".

Отметим, что в прошлый раз соперники встречались на одном поле в матче за третье место в ЧМ-2017. Тогда со счетом 5:3 победила сборная России.

Россия - Финляндия 5:3 ВИДЕО голов

Россия - Финляндия 9 ноября 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают Россию фаворитом предстоящей игры и принимают ставки на победу гостей со средним коэффициентом 2,39, на ничью - 4,3, на успех Финляндии - 2,5.