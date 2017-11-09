В Сеть попало видео проверки будущих губернаторов под колесами БТР

Будущих губернаторов заставили ложиться под БТР, стрелять и прыгать с парашютом.

Участники тренинга президентского резерва приняли участие в военных учениях на полигоне Кубинка. Они прыгали с парашютной вышки, учились бросать гранаты, стрелять из пистолета и автомата. Об этом пишет РБК со ссылкой на участников тренинга и публикует видео с учений

Тренинг в «Кубинке» — часть учебной программы по подготовке кадров для назначения на высокие государственные должности. В ходе предыдущего модуля ужшкммт обучения, который состоялся в Сочи, участники тренинга прыгали в воду со скалы на Агурских водопадах и занимались каньонингом.

На военном полигоне участники программы прыгали с парашютной вышки, учились стрелять из автоматов и пистолетов, работать с военной техникой и бросать гранаты. В частности, участники тренинга должны были лечь под едущий БТР.

Эта часть тренинга оказалась достаточно травматичной, рассказал один из участников. По его словам, после парашютов трое уехали домой с травмами ног, один — с больной спиной. При этом учебная парашютная вышка рассчитана на «пацанов весом 60–70 кг», а не на «тех, кто весит около 100 кг каждый». Назвать конкретную цель военного модуля тренинга он не смог.

Еще один собеседник издания подтвердил свое участие в учебном модуле и добавил, что в нем поучаствовали «все, кого еще никуда не назначили». Всего в военном тренинге приняли участие около 40 человек, в том числе депутаты Иван Абрамов (ЛДПР) и Антон Гетта («Единая Россия»), первый заместитель министра транспорта Евгений Дитрих, заместитель министра строительства Андрей Чибис и заместитель министра культуры Сергей Обрывалин.