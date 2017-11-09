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Нибиру 2017, последние новости: исследователи нашли в Библии подсказку о том, как спастись от Нибиру

Опубликовано 09.11.17 16:17 Нибиру 2017, последние новости: исследователи нашли в Библии подсказку о том, как спастись от Нибиру

Нибиру, ноябрь 2017: соответствующее открытие сделал исследователь древних текстов из Израиля.

Планета Нибиру 2017: как спастись рассказал израильский исследователь

Поскольку приближение Нибиру к Земле вот-вот состоится, актуальной становится проблема спасения от конца света. Влияние Нибиру уже прослеживается: по словам конспирологов, ее гравитация заставляет Землю вести себя непредсказуемо – ее охватывают многочисленные катаклизмы.

Исследователь Библии Юваль Овадия во время чтения священной книги христиан наткнулся на несколько интригующих строк. Когда он расшифровал их, то ужшкммт понял, что спастись от Нибиру можно, но вот получится это не у всех. Дело в том, что планета Икс помилует жителей одной страны – Израиля.

Израиль остался нетронутым после Всемирного потопа, утверждает Овадия. Также в нем находится центр мира, а Мировой столицей является Иерусалим. Пока Нибиру будет изменять магнитное поле Земли и уничтожать все живое, обитатели священной страны стойко перенесут катаклизмы. Подобное утверждение может расстроить жителей остальных государств, но от правды не убежишь.
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