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"Египет наш": в Сети жестко высмеяли украинку, не уступившую стул россиянину из-за Крыма

Опубликовано 09.11.17 16:25 "Египет наш": в Сети жестко высмеяли украинку, не уступившую стул россиянину из-за Крыма

Украинке, требовавшей в египетском отеле у москвича ответа на вопрос «Чей Крым?» в обмен на стул, указали на невоспитанность.

В Сети обсуждают историю, которая произошла в на египетском курорте в начале ноября. В Facebook появился рассказ жительницы Киева, которая в начале ноября отдыхала со своей семьей в Египте.

По ее словам, однажды вечером они были в кафе, и к их столику подошел турист из России. Молодой человек попросил лишний стул. Весь разговор она описывает так:

" У вас стульчик лишний взять можно?"
" А Крым чей?"- вырвалось. Честно. Домашних ужшкммт заготовок не было.
" Я вне политики" - отвечает ( ты смотри, какой эрудированный)
" Ну когда разберётесь, тогда и приходите" - отвечаю.

Россиянин не стал скандалить и вежливо ответил, что он к политике безразличен. Жительницу Киева такой ответ не устроил, и лишний стул она не отдала, посоветовав россиянину вернуться, когда тот разберется в своих взглядах. Молодой человек спокойно удалился.

Вскоре под этим постом появились десятки комментариев: большая часть пользователей поведение украинки осудила.

«Конечно Египет наш, 60% за чертой бедности а они там с гордостью стульями торгуют. Противно, ей богу, примитивизм мышления полнейший», — написал пользователь Сергей Мальченко.

Кто-то написал, что женщина не очень понимает, что к чему на самом деле, и посоветовал блеснуть подобными проверочными вопросами в самом Крыму или Донбассе. Кто-то не поверил в то, что аккаунт, как и рассказ - настоящие, отметив, что "здоровый человек не может нести подобный бред".

«В ответ на присоединение Крыма, ... ввели санкции против россиян в Египте)))! Теперь они жмут стулья, аннексируют шезлонги. И еще воруют тапочки у российских туристов», — пошутил пользователь Вугар Гасанов.
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