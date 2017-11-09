Видео пакистанского "мальчика-сова" сделало его звездой YouTube

Как запечатлено на опубликованном на Ютуб видео, ребенок может поворачивать голову на 180 градусов.

В пакистанском городе в Карачи объявился необычный 14-летний мальчик по имени Мухаммед Самир, научившийся при помощи рук поворачивать голову на 180 градусов. По словам подростка, эта способность не врожденная: он приобрел ее после нескольких лет тренировок.

Мальчик решил повторить трюк, увиденный в одном из голливудских фильмов. Поначалу мама пыталась запретить своему сыну такие эксперименты, но затем решила, что ужшкммт такая способность является "божьим даром".

В результате "мальчик-сова", как его окрестили СМИ, бросил школу и примкнул к танцевальной группе Dangerous Boys ("Опасные мальчики"). Он стал зарабатывать и помогать своей семье деньгами, отмечает "КП".

YouTube ВИДЕО: пакистанский "мальчик-сова" поворачивает голову на 180 градусов