Звезда 80-х Катя Семенова откровенно рассказала о своих болезнях, которые поставили крест на сцене

Популярная в прошлом исполнительница рассказала, почему ей пришлось уйти со сцены.

Известная в 80-х годах эстрадная исполнительница Катя Семенова побывала в студии программы НТВ "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой и откровенно рассказала о болезнях, с которыми ей пришлось столкнуться. Как рассказала исполнительница хита "Подруги замужем давно", она год провела на больничной койке.

"У меня был очаговый туберкулез - с двух сторон", - призналась артистка.

Кроме того, у старшей сестры Кати Семеновой нашли рак груди, но и на этом ужшкммт испытания не закончились.

"За годы нашего брака с мужем я неоднократно болела нехорошими болезнями", - добавила она.

Кроме того, в рамках проекта, который выйдет в эфир в субботу, певица впервые расскажет о страшном диагнозе, из-за которого ей пришлось уйти со сцены.

"Руки, ноги трясутся. Голова. Все думали: "Пьет"", - сказала она.

После прекращения гастрольной деятельности, Катя Семенова столкнулась с финансовыми проблемами. В настоящее время она живет в унаследованной от родителей однокомнатной квартире и ездит на метро.

"Моя пенсия - 6598 рублей. У нас висит люстра в комнате, которую мой папа нашел на помойке в 51-м году", - призналась она.