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Соловьев рассказал о трибунале для Собчак, выступившей в поддержку санкций против РФ

Опубликовано 09.11.17 14:46 Соловьев рассказал о трибунале для Собчак, выступившей в поддержку санкций против РФ

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление потенциального кандидата в президенты Ксении Собчак о вине России в западных санкциях.

Объявившая о намерении баллотироваться на выборах президента в 2018 году телеведущая Ксения Собчак заявила, что поддерживает антироссийские санкции со стороны Соединенных Штатов Америки, но считает, что граждане не должны от этого страдать. Ксения Собчак может говорить о чем угодно, но смешно даже всерьез пытаться обсуждать ее слова, заявил на это РИА ФАН известный российский телеведущий, писатель и журналист Владимир Соловьев.

"Ксения Собчак, Ксения Собчак. Вы знаете, я слышал об этом человеке ужшкммт и даже видел его. Это та барышня, которая сейчас вовсю пытается доказать, что она имеет право выдвигаться на пост президента, что бесспорно соответствует действительности, и которая пытается привлечь к себе внимание любыми способами", сказал он.

Соловьев посоветовал Собчак "обсудить эту тему с Катей Гордон, потому что когда Ксения Собчак считает, что если она училась в МГИМО, она вдруг стала разбираться в международных отношениях".

"Я считаю, ей сразу надо претендовать на роль либо руководителя ООН, либо, так как она вдруг стала судить о юридическом аспекте международных дел, на роль судьи в международном трибунале. Но, по-моему, такие фамилии не фигурирует в списке кандидатов. Поэтому Ксения Собчак, конечно, может заявлять о чем угодно, но смешно даже всерьез пытаться это обсуждать", - заверил ведущий.
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