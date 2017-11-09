В Казахстане бросившая пить бабушка сожгла в печи новорожденную внучку

Жуткое преступление произошло в селе Дубровное Северо-Казахстанской области, где 62-летняя местная жительница по имени Любовь Русалиева бросила в растопленную печь свою новорожденную внучку.

Как сообщает телеканал КТК, в этот момент мать младенца вместе со старшим девятилетним сыном ушла в магазин. После возвращения домой именно мальчик первым увидел горящую в печи сестру.

Отмечается, что Любовь Русалиева ранее злоупотребляла алкоголем, но перед ужшкммт жестокой расправой с ребенком она решила бросить пить.

"Да, она выпивала, конечно, и это все знали, но была адекватная вроде как и доброжелательная. И медики у нее бывали. И агрессии никакой, угрозы никакой от нее не исходило. Никто не мог подумать, что она какую-то опасность может представлять, что-то подобное может совершить. Что это было - непонятно. Специалисты разберутся", - рассказала порталу Sputnik Казахстан глава администрации Дубровинского сельского округа Галина Швецова.

По факту убийства новорожденной возбуждено уголовное дело. Виновной в преступлении грозит от 15 до 20 лет тюрьмы.