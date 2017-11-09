В Германии умерла пятая девушка Джеймса Бонда

На 80-м году жизни скончалась Карин Дор - немецкая актриса, сыгравшая шпионку в пятом фильме про Джеймса Бонда.

На 80-м году жизни умерла Карин Дор - немецкая актриса, сыгравшая шпионку в пятом фильме про Джеймса Бонда. Информацию о том, что женщина скончалась, подтвердил ее сын, сообщает "КП" со ссылкой на издание Bild.

По данным СМИ, смерть актрисы наступила вечером в понедельник, 6 ноября, в одном из домов престарелых Мюнхена.

Карин Дор стала популярной после роли шпионки в фильме о Джеймсе Бонде "Живешь только дважды" с Шоном Коннери. Карин Дор стала единственной уроженкой Германии, которая снялась в бондиане. Картина вышла на экраны в 1967 году. Бюджет ужшкммт киноленты, которая собрала в прокате 110 миллионов долларов, составил 9,5 миллиона долларов.

Также актриса сыграла в фильмах "Ужасные монстры", "Темное эхо", " Я ее хорошо знал". Кроме того, немецкую актрису можно увидеть в таких кинокартинах, как "Топас" режиссера Альфреда Хичкока или "Нибелунги: Месть Кримхильды". В последующие годы своей актерской карьеры Дор играла в основном небольшие сценические роли.