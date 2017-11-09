В Египте британской туристке грозит смертная казнь из-за провоза лекарства от болей в спине для мужа

33-летняя Лаура Пламмер везла таблетки для своего мужа египтянина.

33-летней жительнице Великобритании Лауре Пламмер грозит смертная казнь в Египте из-за перевозки для мужа лекарственных средств. По информации британских СМИ, женщина везла таблетки трамадола для своего 33-летнего супруга-египтянина Омара, страдающего от болей в спине. Однако этот препарат запрещен в ряде стран, в том числе и Египте, и приравнен к наркотическим средствам, а в этой стране за транспортировку наркотиков предусмотрены длительные ужшкммт тюремные сроки или смертная казнь .

Как пишет Life, Лаура Пламмер четыре года находилась в браке с Омаром, и каждый сезон она приезжала к нему в Египет. На этот раз женщина была задержана во время досмотра вещей в аэропорту Хургады. В ее чемодане было обнаружено 290 таблеток трамадола, а также несколько таблеток напроксена.

"Она понятия не имела, что делает что-то неправильно. Обезболивающее лежало в чемодане с остальными вещами, она не прятала его", - сообщила мать женщины.

После задержания Лауру заставили подписать 38-страничный документ на арабском языке и отправили под стражу. Там она провела почти месяц в компании 25 других женщин. Теперь ей грозит до 25 лет лишения свободы или смертная казнь.