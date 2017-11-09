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В Казани военный следователь на внедорожнике протащил обидевшего депутата "лейтенантика" по улице

Опубликовано 09.11.17 12:08 В Казани военный следователь на внедорожнике протащил обидевшего депутата "лейтенантика" по улице

В Казани военный следователь, управляя KIA Sportage, несколько метров протащил по дороге инспектора ГИБДД.

В Казани инспектора ДПС протащил на своем внедорожнике 25-летний военный следователь из Саратовской области. Инцидент произошел на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса, сообщает "МК" со ссылкой на Telegram‐канал Hue.

На прикрепленном видео видно, как инспектор ГИБДД разговаривал с водителем в тот момент, когда машина резко тронулась с места и проехала почти десять метров. После неожиданной остановки, инспектор упал на асфальт и чуть не попал под колеса ужшкммт ехавшего рядом троллейбуса.

Коллеги полицейского помогли задержать нарушителя. По данным портала, этот же автоинспектор попытался досмотреть багажник машины депутата Госдумы Фатиха Сибагатуллина, заявившего затем, что «маленький лейтенантик» никого не боится и ничего не признает, отмечает Лента.ру.

"Написано "Госдума", а он ничего не признает — маленький лейтенантик, вот такой шпингалет остановил, заставляет открыть багажник, я говорит, никого не боюсь, в рот смотрит", - говорил депутат.

Инспектор ДПС серьёзных травм не получил, расследованием дела займется военная прокуратура.
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