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Uber и NASA планируют создать летающее такси уже к 2020 году

Опубликовано 09.11.17 12:02 Uber и NASA планируют создать летающее такси уже к 2020 году

Компания Uber намерена подключить NASA к своему проекту по созданию летающего такси.

Американское космическое агентство NASA и служба онлайн заказа такси Uber начнут совместную работу над проектом летающего такси. Директор отдела производства Uber Джеффа Холдена сообщил телеканалу CNBC, что в рамках подписанного между сторонами соглашения о совместной работе над беспилотным движением тестирование такси начнется в 2020 году. Полноценная работа сервиса запланирована на 2028 год — к Олимпиаде в Лос-Анджелесе, пишет "Коммерсантъ".

По данным Холдена, такси Uber Air будет выполнять больше рейсов в день, чем ужшкммт когда-либо выполняли такси. Чтобы делать это безопасно и эффективно, потребуются фундаментальные изменения в технологиях управления воздушным пространством.Uber отмечает, что это первый контракт NASA, связанный с реализацией проектов на малой высоте, а не в космосе, передает РБК.

По словам директора по продуктам Uber Джеффа Холдена, машина будет рассчитана на четырех пассажиров и будет способна набирать скорость 322 км/ч. На полную мощность сервис по вызову летающих такси планируется вывести к 2023 году. Высокопоставленный источник Reuters в компании отметил, что Uber готова к сотрудничеству с авиационными властями США и Европы.

Uber уже привлекла бывших сотрудников NASA к проекту воздушного такси. Один из них, Марк Мур, руководит группой по разработке дизайна летающего такси, а Том Прево займется разработкой операционного софта для проекта.
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