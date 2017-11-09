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Говорухин и Пригожин призывали бойкотировать "Евровидение-2018"

Опубликовано 09.11.17 11:57 Говорухин и Пригожин призывали бойкотировать "Евровидение-2018"

Знаменитый режиссер и глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин заявил, что России стоит отказаться от участия в международном конкурсе «Евровидение-2018».

Депутат Станислав Говорухин считает, что России стоит отказаться от участия в Евровидении-2018. Глава комитета Госдумы по культуре объяснил такое предложение поведением организаторов конкурса в ситуации с Юлией Самойловой.

"Я думаю, раз уж мы получили по морде, второй раз уже не надо. Надо сохранять достоинство и отказаться от участия в этой гадости", — заявил Говорухин РИА Новости.

Он добавил, что сам он не любит музыку, которая пользуется ужшкммт спросом на Евровидении, и не считает ее искусством.

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с RT поддержал предложение главы комитета Госдумы по культуре Станислава Говорухина о бойкоте Россией музыкального конкурса «Евровидение-2018».

«Я полностью согласен со Станиславом Сергеевичем Говорухиным. И также считаю, что нам нужно отказаться от этого конкурса раз и навсегда. Ничего он нам не даёт, кроме постоянного унижения и ажиотажа. Я за хайп, но не за такой хайп, когда нам могут показывать на дверь. Когда говорят, что Украину оштрафовали, давайте тогда оштрафованные деньги, если они существуют, отправим в фонд помощи людям с ограниченными возможностями. Откроем фонд имени Юлии Самойловой. А так — плюнули, умылись и пошли дальше. Разве это нормально?» — отметил Пригожин.

По его словам, участие в конкурсе никак не связано с улучшением имиджа страны.
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