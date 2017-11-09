Голливудского актера Чарли Шина обвинили в изнасиловании 13-летнего мальчика

Однако сам Чарли Шин отверг обвинения в сексуальном преследовании подростка.

Звезду Голливуда Чарли Шина обвинили в изнасиловании 13-летнего мальчика. Инцидент произошел на съемочной площадке фильма "Лукас" 32 года назад. Его жертвой оказался актер Кори Хэйм, которого уже нет в живых. О ЧП журналистам рассказал друг пострадавшего Доминик Брашия. По его словам, в один из дней Кори не смог сдержаться и поделился страшной тайной, пишут Дни.ру.

Об изнасиловании Хэйма упоминал в своей книге актер Кори Фельдман: "В какой-то момент во время съемок взрослый мужчина ужшкммт убедил его, что это совершенно нормально в кинобизнесе – иметь сексуальные отношения. Это то, что "все ребята делают".

При этом Фельдман лишь косвенно обвинил Шина, отметив, что недолюбливает Чарли, потому что тот сильно повлиял на одного из его приятелей. Тот факт, что Кори Хэйм до конца своих дней пытался оправиться от случившегося, подтвердили и его близкие.

Однако сам Чарли Шин отверг обвинения своего коллеги Доминика Брашия в том, что он сексуально домогался актера Кори Хейма, передает ИА REGNUM со ссылкой на портал The Hollywood Reporter.

«Чарли Шин категорически отрицает эти утверждения», — сообщил официальный представитель актера корреспондентам издания.

Кори Хейм умер 10 марта в 2010 года, ранее его вновь имя появилось в СМИ, его друг Кори Фельдман заявил, что он и Хейм стали жертвой голливудской организации педофилов.