Специалисты обнаружили на картине известного голландского художника Винсента Ван Гога "Оливковые деревья" кузнечика, замурованного под слоем краски.

"Похороненное" на картине насекомое нашли искусствоведы во время изучения полотна под микроскопом, пишет Life со ссылкой на зарубежные источники.

AIC Professional Associate Mary Schafer @nelson_atkins found an unexpected component in Van Gogh's "Olive Trees": a dead grasshopper! Read more: https://t.co/u9K8vBbu6p pic.twitter.com/hVUK2XNJl8