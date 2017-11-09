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Порошенко выступил против разрыва дипотношений с Россией

Опубликовано 09.11.17 09:30 Порошенко выступил против разрыва дипотношений с Россией

Депутат Рады рассказал о нежелании Порошенко разрывать дипотношения с Россией.

Президент Украины Петр Порошенко выступил против разрыва дипломатических отношений с Россией. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от партии «Блок Петра Порошенко» Иван Винник в эфире телеканала «Прямой». Его цитирует РБК.

«Президент не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией. Она остается на рассмотрении комитета. Будем определяться в дальнейшем с модальностью», — заявил Винник.

Ранее СМИ сообщили, что в закон о реинтеграции Донбасса была внесена поправка, подразумевающая разрыв дипотношений с Россией. Позднее в раде подтвердили эту ужшкммт информацию, отметив, что предложение будет рассмотрено в ходе подготовки проекта к третьему чтению.

Закон о реинтеграции Донбасса внес в Верховную раду президент Украины Петр Порошенко. Документ закрепляет за Россией статус страны-агрессора, а глава украинского государства наделяется полномочиями объявлять военное положение. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен в третьем окончательном чтение 16 ноября.
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