 
TOP 10

1 Ксения Собчак поддержала санкции США против России

2 Покойная дочь Людмилы Гурченко оставила многомиллионное наследство

3 Медведев предложил самозанятым гражданам платить 10 000 рублей в бюджет

4 «Зять Путина» попал в новое офшорное расследование, в Кремле дали комментарий

5 Эксперты узнали курс рубля до конца года

6 В жутком ДТП под Ярославлем с автобусом пострадали 16 детей

7 На Украине отреагировали на сообщения СМИ о намерении разорвать дипотношения с Россией

8 Дочь Спартака Мишулина выяснила, кто является матерью "внебрачного" сына актера

9 В Сети появилось видео избиения рэпера Гнойного

10 Российские спортсмены раскрыли правду о «коктейле Родченкова»

Новости наших партнеров

Медведев предложил самозанятым гражданам платить 10 000 рублей в бюджет

Опубликовано 09.11.17 09:06 Медведев предложил самозанятым гражданам платить 10 000 рублей в бюджет

Проработкой соответствующего механизам займется вице-премьер Игорь Шувалов, а также Минэкономразвития и Минтруд.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев предложил разработать патент для самозанятых граждан России, благодаря которому те смогут легально работать. Цена бумаги составит 10 тысяч рублей в год.

По мнению главы кабмина, проработкой соответствующего механизма займется первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, а также Министерство экономического развития и Минтруд.

По задумке бизнес-омбудсмена Бориса Титова, самозанятые россияне освобождаются от сдачи налоговой и статистической отчетности. Также они выводятся из-под ужшкммт законодательства о контроле и надзоре. К тому же они могут работать без касс.

Соответствующий режим, по мнению автора инициативы, можно распространить на 45 сфер: ремонт жилья, пошив швейных изделий, парикмахерские и косметические услуги, а также ремонт бытовой техники, услуги дизайнеров и поваров на дому и другие.

Как отмечает Lenta.ru, в настоящее время без регистрации ИП и юридического лица могут работать домработницы, няни и репетиторы. С 2017 года в России действуют двухлетние налоговые каникулы для самозанятых россиян, которые заявят о себе в налоговые органы.
Другие материалы по этой теме

В России изменились правила кругового движения

Путин уволил губернатора Псковской области Турчака, а Медведев дал ему новую должность

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга