Медведев предложил самозанятым гражданам платить 10 000 рублей в бюджет

Проработкой соответствующего механизам займется вице-премьер Игорь Шувалов, а также Минэкономразвития и Минтруд.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев предложил разработать патент для самозанятых граждан России, благодаря которому те смогут легально работать. Цена бумаги составит 10 тысяч рублей в год.

По мнению главы кабмина, проработкой соответствующего механизма займется первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, а также Министерство экономического развития и Минтруд.

По задумке бизнес-омбудсмена Бориса Титова, самозанятые россияне освобождаются от сдачи налоговой и статистической отчетности. Также они выводятся из-под ужшкммт законодательства о контроле и надзоре. К тому же они могут работать без касс.

Соответствующий режим, по мнению автора инициативы, можно распространить на 45 сфер: ремонт жилья, пошив швейных изделий, парикмахерские и косметические услуги, а также ремонт бытовой техники, услуги дизайнеров и поваров на дому и другие.

Как отмечает Lenta.ru, в настоящее время без регистрации ИП и юридического лица могут работать домработницы, няни и репетиторы. С 2017 года в России действуют двухлетние налоговые каникулы для самозанятых россиян, которые заявят о себе в налоговые органы.