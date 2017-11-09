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Покойная дочь Людмилы Гурченко оставила многомиллионное наследство

Опубликовано 09.11.17 08:41 Покойная дочь Людмилы Гурченко оставила многомиллионное наследство

На часть наследства актрисы теперь будут претендовать дочь и внучки Марии Королевой.

Как писал TopNews, накануне в возрасте 58 лет ушла из жизни дочь легендарной отечественной актрисы Людмилы Гурченко - Мария Королева. После смерти женщины на часть наследства звезды "Вокзала для двоих" будут претендовать дочь и внучки Королевой. СМИ попытались разобраться, что же осталось после смерти артистки в 2011 году.

Так, Мария Королева получила в наследство от своей звездой матери четверть квартиры на Патриарших прудах, половину дачи в поселке Новоглаголево, автомобили Audi 4 и Volvo. Последний был подарен супругом Гурченко Сергеем Сениным ужшкммт на 75-летний юбилей актрисы. Кроме того, от актрисы осталась дорогая посуда, шубы и украшения. Эксперты оценивают имущество дочери актрисы в два десятка миллионов рублей, пишет "КП".

В 2015 году Сергей Сенин поменял часть дачи в Подмосковье на долю в квартире, стоившую дороже, благодаря чему Королева получила еще и доплату в ходе обмена, а оставшиеся после смерти Гурченко машины были проданы за ненадобностью.

При дальнейшем разделе имущества украшения и шубы Людмилы Гурченко были переданы Марии Королевой. В ее собственности оказался и сервиз ее деда Бориса Пильняка - трофейное зеркальце из Берлина 1945 года, а также фотоальбомы актрисы.

Награды Людмилы Гурченко были оставлены в общей собственности Сенина и Королевой. На момент смерти дочери актрисы споров между наследниками не было.
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