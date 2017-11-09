Какой сегодня праздник: 9 ноября 2017 отмечается церковный праздник Зарок на Параскеву

Сегодня, 9 ноября 2017, также празднуется Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма, Международный день антиядерных акций, Всемирный день качества и другие праздники.

Какой сегодня церковный праздник, 9 ноября 2017: Зарок на Параскеву

9 ноября 2017 года отмечается народный праздник Зарок на Параскеву. В народе его также называют Обетами из-за того, что в этот день принято давать обещания о выполнении какой-либо работы или заповеди. Церковь в этот день вспоминает великомученицу Параскеву, нареченную Пятницей.

По преданию, в III веке в Малой Азии проживала семья богатого сенатора не имевшая детей. Супруги молились Богу, чтобы тот ниспослал им ужшкммт ребенка. Пара особо почитала пятницу, поэтому молилась в этот день день усерднее обычного. Бог услышал их молитвы, и в пятницу у них родилась дочь Параскева.

Воспитанная в благочестии и чистоте, Параскева рано потеряла родителей, но это не сломило ее. Перешедшее богатство она тратила на одежду и пропитание для бедных. Она была очень красивой девушкой, но на все ухаживания молодых людей отвечала отказом, посвящая себя только Господу Богу.

Во времена Диоклетианских гонений на христиан Параскева не отреклась от веры, а продолжала проповедовать и учить истине сограждан. Тогда император приказал схватить ее и подвергнуть пыткам. После жесточайших истязаний она была обезглавлена.

По приметам, если гусь заходит на лед, значит, зима еще не скоро придет.

Если поутру на ветках деревьев лежит иней – жди мороза, а туман сулит скорую оттепель.

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма отмечается ежегодно 9 ноября. Событие отмечается в общемировом масштабе с 2011 года. Инициатором выступила сеть организаций против расизма UNITED, располагающихся в десятках государств. Дата была выбрана в память о еврейском погроме 9-10 ноября 1938 года в Германии и части Австрии. Она явилась началом Холокоста, получив именование Хрустальной ночи.

Международный день антиядерных акций

Международный день антиядерных акций отмечается ежегодно 9 ноября. Цель праздника – будущее без радиации. После взрыва на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года диапазон протестов расширился и на объекты «мирного» атома, использующие радиоактивные вещества. Это и атомные электростанции, и корабли с ядерными реакторами, и различные промышленные и научные структуры.

Какой сегодня праздник, 9 ноября: Всемирный день качества

Всемирный день качества отмечается ежегодно во второй четверг ноября. В этом году он приходится на 9 ноября. Событие появилось благодаря Европейской организации качества (ЕОК) при содействии ООН в 1989 году. Главной задачей Всемирного дня качества является рост значения высокого качества услуг и производимых продуктов, представленных на мировом рынке.

Всемирный день юзабилити

Всемирный день юзабилити отмечается ежегодно во второй четверг ноября во многих государствах. В 2017 году он выпадает на 9 ноября. Праздник основала юзабилити-специалист, экс-президент Ассоциации Профессионалов Юзабилити Элизабет Розенцвайг в 2005 году для того, чтобы упростить доступ к программам и сервисам.

Кто празднует именины 9 ноября 2017 года?

Афанасий, Иван, Андрей, Вилли, Максим, Николай, Капитолина, Марк, Сергей, Терентий, Степан.

Что произошло 9 ноября 2017 в истории?

1799 – переворот 18 брюмера поставил точку в истории французской революции.

1923 – подавлен был «пивной путч» в Мюнхене, которым руководил Адольф Гитлер.

1938 – начались в Германии массовые программы против евреев.

1961 – Брайан Эпстайн посетил кафе «Кэверн Клаб», тогда же он услышал впервые The Beatles.

1989 – началось разрушение Берлинской стены.

Кто родился 9 ноября 2017 из знаменитостей?