Спортсмены, которые, по их утверждениям, принимали "коктейль Родченкова" поделились подробностями.

Российские спортсмены на условиях анонимности рассказали "Матч ТВ" о том, как бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков давал им коктейль из запрещенных препаратов.

Так, по словам одного их них, Родченков регулярно давал ему трех банках без этикеток с крышками разных цветов. В каждой из них находились анаболические стероиды, которые Родченков советовал чередовать и пить не ежедневно, а только в момент сильной усталости.

Спортсмен уточнил, что ужшкммт якобы нужно было подбирать дозу индивидуально, рассасывая таблетку или ее часть во рту с очень небольшим количеством алкоголя. По словам спортсмена, на него действовала даже одна таблетка, эффект был очень сильным.

Другая спортсменка также рассказала о банках без этикеток от Родченкова. Однако она только делала вид, что употребляла их."Какие-то стремные банки без этикеток, непонятно, что в них", - рассказала она.

"За производство отвечал человек, известный как "Витя-Джинтропин", который держал тогда почти весь рынок стероидов в России. Родченков ничего производить не мог, он был автором концепции, идеи, а продукт делали другие люди", — рассказал спортивный менеджер.

Теперь Следственный комитет РФ потребует экстрадиции бывшего исполняющего обязанности директора Федерального государственного унитарного предприятия "Антидопинговый центр" Григория Родченкова из США.